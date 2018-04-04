СКА не внёс изменений в состав на четвёртый матч серии с ЦСКА 

СКА назвал состав на четвёртый матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу петербуржцев. Коскинен (Шестёркин); Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен; Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников; Яковлев — Зуб, Широков — Коскиранта — Барабанов; Рыков, Тихонов — Каблуков —Кетов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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