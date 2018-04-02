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«Колорадо» проиграл «Анахайму»
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«Колорадо» в овертайме проиграл «Анахайму» и вошел в зону плей-офф 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Twitter «Колорадо Эвеланш»
"Анахайм Дакс" в овертайме победил "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Эндрю Кольяно, Адам Хенрик, Райан Кеслер, а победная шайба на счету Ондржея Каше. У "Колорадо" отметились Александр Керфут, а также дублем Тайсон Джост.
Россияне Наиль Якупов и Никита Задоров не отметились результативными баллами.
"Колорадо" набрал 93-е очко и вошел в зону плей-офф, обойдя "Сент-Луис" на один балл. "Анахайм" располагается чуть выше с активом 95 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (Анахайм) — "Колорадо Эвеланш" (Денвер) — 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
0:1 — Керфут — 01:16  1:1 — Кольяно (Сильверберг) — 06:08  1:2 — Джост (Ландеског, Маккиннон) — 21:04 (5x4),
1:3 — Джост (Керфут) — 32:10  2:3 — Хенрик (Перри, Монтур) — 47:43  3:3 — Кеслер (Кольяно, Сильверберг) — 49:19  4:3 — Каше (Гецлаф) — 61:34 (3x3)
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