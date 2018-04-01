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Александр Овечкин: Вашингтон — мой второй дом
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Александр Овечкин: Вашингтон — мой второй дом 

Советский спорт 1 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
32-летний Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в матче против «Коламбуса» (5:2) 5 октября 2005 года и сделал дубль в этой игре. В понедельник, в 02:20 по Москве «Вашингтон» начнет матч против «Питтсбурга», и эта игра должна стать для Александра 1000-й в НХЛ.
Александр Овечкин: В «Вашингтоне» устали от того, что нас считают командой, которая не может быть успешной в плей-офф  «Мне повезло, что меня задрафтовал этот клуб. Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха.
Это особенный момент. Тысяча игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в «Вашингтоне». Если бы я мог вернуться назад, я подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в 2008 году Овечкин подписал с «Вашингтоном» 16-летний контракт.
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