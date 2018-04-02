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Разин поделился ожиданиями от будущих матчей ЦСКА и СКА
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Разин поделился ожиданиями от будущих матчей ЦСКА и СКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Автомобилиста" и "Адмирала" Андрей Разин поделился ожиданиями от предстоящих матчей серии финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.
"Жду зрелищных матчей с обилием голов — как было в первой встрече, — цитирует Разина газета "Известия". — Мне первый матч явно понравился больше, чем второй.
Правда, тренеры, участвующие в игре, всегда смотрят на это по-другому. Им точно надо беречь нервную систему, поэтому результат для них будет превыше зрелищности".
Ранее Разин прокомментировал отсутствие Максима Шалунова и Сергея Шумакова в составе ЦСКА.
Первый матч завершился победой ЦСКА в овертайме (5:4). Во втором матче СКА выиграл со счетом 2:0.
Третий матч в серии пройдет 2 апреля в Москве.
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