Разин поделился ожиданиями от будущих матчей ЦСКА и СКА

Бывший главный тренер "Автомобилиста" и "Адмирала" Андрей Разин поделился ожиданиями от предстоящих матчей серии финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.

"Жду зрелищных матчей с обилием голов — как было в первой встрече, — цитирует Разина газета "Известия". — Мне первый матч явно понравился больше, чем второй.

Правда, тренеры, участвующие в игре, всегда смотрят на это по-другому. Им точно надо беречь нервную систему, поэтому результат для них будет превыше зрелищности".

Первый матч завершился победой ЦСКА в овертайме (5:4). Во втором матче СКА выиграл со счетом 2:0.

Третий матч в серии пройдет 2 апреля в Москве.