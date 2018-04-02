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Евгений Кузнецов установил личный рекорд результативности за сезон
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Евгений Кузнецов установил личный рекорд результативности за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1), обновил свой рекорд результативности за один сезон.
На счету Кузнецова теперь 78 (25+53) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. Он улучшил достижение в 77 (20+57) результативных баллов, которое установил в сезоне-2015/16. Евгений Кузнецов является вторым в списке бомбардиров клуба в нынешнем сезоне, после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, у которого 83 (45+38) очков.
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