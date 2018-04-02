Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Филадельфии Флайерз" Клод Жиру признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС

В победной встрече регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (4:3 ОТ) Жиру отметился дублем.

Вторым стал нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл, на счету которого победный гол в матче с "Монреаль Канадиенс" (2:1).