Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Форвард "Филадельфии Флайерз" Клод Жиру признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В победной встрече регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (4:3 ОТ) Жиру отметился дублем.
Вторым стал нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл, на счету которого победный гол в матче с "Монреаль Канадиенс" (2:1).
Третьей звездой признан форвард "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг. Во встрече с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:1) он забросил две шайбы и отдал результативную передачу.