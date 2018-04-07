Хоккеист Кагарлицкий — о матче с Германией: олимпийская сборная России должна была играть лучше

Капитан олимпийской сборной России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от победы в матче Еврочелленджа против команды Германии.

«Провели хорошую игру, здорово начали, а потом как-то игра сбилась, подустали, может. Мы должны были играть лучше, нам нужно быть включёнными все 60 минут», — приводит слова Кагарлицкого ТАСС

Хоккеист выразил надежду, что во втором матче против Германии, который состоится 7 апреля, россияне улучшат свою игру.

«Во втором матче постараемся исправиться и сыграть лучше, чем в первом. Давно мы не играли, чемпионат для многих закончился достаточно давно, может, какая-то неуверенность была, но ничего, надеюсь, 7 апреля будет другая игра по качеству и содержанию», — сказал Кагарлицкий.

Ранее сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Германии в первом матче Еврочелленджа.