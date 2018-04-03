Варфоломеев: не перехожу в «Авангард», у меня есть время для выбора клуба

Нападающий ханты-мансийской «Югры» Павел Варфоломеев прокомментировал информацию в СМИ о своём переходе в омский «Авангард». «Не знаю, откуда берутся подобные слухи. Я не перехожу в «Авангард». У меня есть выбор и время для принятия решения, в каком клубе КХЛ играть в следующем сезоне», — рассказал Варфоломеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым 22-летний хоккеист в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в свой актив 25 (13+12) очков при показателе полезности "-16" и 30 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ Варфоломеев сыграл 141 встречу, набрав 59 (32+27) баллов.