Варфоломеев перейдет в «Авангард»

По информации источника, 22-летний форвард уже договорился о контракте с омским клубом.

В нынешнем сезоне Варфоломеев набрал 25 (13+12) очков в 51 матче регулярного чемпионата. Всего же за четыре года в КХЛ на счету нападающего 59 (32+27) очков в 141 матче регулярных чемпионатов.

Варфоломеев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2012/2013 он дебютировал в молодежной команде «Мамонты Югры». Также в каждом из четырех последних сезонов он выступал за фарм-клуб — тюменский «Рубин».

Напомним, на прошлой неделе КХЛ исключила «Югру» из состава команд на следующий сезон.