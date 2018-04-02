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Варфоломеев перейдет в «Авангард»
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Варфоломеев перейдет в «Авангард» 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Югры» Павел Варфоломеев продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, 22-летний форвард уже договорился о контракте с омским клубом.
В нынешнем сезоне Варфоломеев набрал 25 (13+12) очков в 51 матче регулярного чемпионата. Всего же за четыре года в КХЛ на счету нападающего 59 (32+27) очков в 141 матче регулярных чемпионатов.
Варфоломеев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2012/2013 он дебютировал в молодежной команде «Мамонты Югры». Также в каждом из четырех последних сезонов он выступал за фарм-клуб — тюменский «Рубин».
Напомним, на прошлой неделе КХЛ исключила «Югру» из состава команд на следующий сезон.
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