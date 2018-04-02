Ник Бэйлен из «Трактора» признан лучшим защитником КХЛ

Хоккеист из челябинского «Трактора» Ник Бэйлен назван лучшим защитником КХЛ в марте 2018 года. За 14 матчей хоккеист набрал 8 очков, 5 из которых за счет передач, а 3 — шайбы. Показатель полезности у Ника при этом составил +11.

А лучшим новичком признали другого игрока «Трактора» — нападающего Виталия Кравцова . За 14 игр он набрал 12 очков.

— Четыре шайбы 18-летнего форварда стали победными для челябинцев, три из них — в плей-офф, — рассказали представители «Трактора».

Напомним, что «Черно-белые» вырвались в финал Восточной конференции КХЛ. Сейчас команда борется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом». Кстати, недавно хоккеисты челябинского клуба пообещали болельщикам, что покажут более мощную игру на льду.