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Ник Бэйлен из «Трактора» признан лучшим защитником КХЛ
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Ник Бэйлен из «Трактора» признан лучшим защитником КХЛ 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Хоккеист из челябинского «Трактора» Ник Бэйлен назван лучшим защитником КХЛ в марте 2018 года. За 14 матчей хоккеист набрал 8 очков, 5 из которых за счет передач, а 3 — шайбы. Показатель полезности у Ника при этом составил +11.
А лучшим новичком признали другого игрока «Трактора» — нападающего Виталия Кравцова. За 14 игр он набрал 12 очков.
— Четыре шайбы 18-летнего форварда стали победными для челябинцев, три из них — в плей-офф, — рассказали представители «Трактора».
Напомним, что «Черно-белые» вырвались в финал Восточной конференции КХЛ. Сейчас команда борется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом». Кстати, недавно хоккеисты челябинского клуба пообещали болельщикам, что покажут более мощную игру на льду.
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