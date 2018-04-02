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У «Северстали» сменился президент
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Германов назначен президентом хоккейного клуба «Северсталь» 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Вадим Германов занял должность президента череповецкого хоккейного клуба "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Германов сменил на этом посту Александра Кряталова, который занимал его с 2016 года. Германов также возглавит наблюдательный совет клуба.
В прошедшем сезоне "Северсталь" заняла восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф "Северсталь" проиграла петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.
Германов является генеральным директором дивизиона "Северсталь Российская сталь" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).
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