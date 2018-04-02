У «Северстали» сменился президент

Германов назначен президентом хоккейного клуба «Северсталь»

Германов сменил на этом посту Александра Кряталова, который занимал его с 2016 года. Германов также возглавит наблюдательный совет клуба.

В прошедшем сезоне "Северсталь" заняла восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей-офф "Северсталь" проиграла петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.

Германов является генеральным директором дивизиона "Северсталь Российская сталь" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).