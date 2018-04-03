Евгений Губарев: Рясенский внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне

«Мы рады, что достигли соглашение о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским . Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе.

Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».

Напомним, Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. В сезоне 2017/2018 Рясенский сыграл за «Трактор» 20 матчей. На его счету одна результативная передача, две минуты штрафа и «+1» в графе «+/-».