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Евгений Губарев: Рясенский внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне
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Евгений Губарев: Рясенский внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне 

Советский спорт 58 минут назад
Фото: 74.ru
«Мы рады, что достигли соглашение о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским. Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе.
Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».
Напомним, Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. В сезоне 2017/2018 Рясенский сыграл за «Трактор» 20 матчей. На его счету одна результативная передача, две минуты штрафа и «+1» в графе «+/-».
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