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«Трактор» продлил контракт с Рясенским
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«Трактор» продлил контракт с Рясенским 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Трактора» Евгений Рясенский продлил контракт с клубом на один сезон.
«Мы рады, что достигли соглашения о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским, — приводит официальный сайт «Трактора» слова генерального менеджера клуба Евгения Губарева. — Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне».
Напомним, Рясенский перешел в «Трактор» из «Нефтехимика» в сентябре прошлого года. В регулярном чемпионате 30-летний игрок обороны провел 20 матчей и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафа.
Ранее Рясенский также играл в КХЛ за ЦСКА и СКА.
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