«Трактор» продлил контракт с Рясенским

Защитник «Трактора» Евгений Рясенский продлил контракт с клубом на один сезон.

«Мы рады, что достигли соглашения о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским, — приводит официальный сайт «Трактора» слова генерального менеджера клуба Евгения Губарева . — Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне».

Напомним, Рясенский перешел в «Трактор» из «Нефтехимика» в сентябре прошлого года. В регулярном чемпионате 30-летний игрок обороны провел 20 матчей и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафа.

Ранее Рясенский также играл в КХЛ за ЦСКА и СКА.