«Баффало» завершил сезон на последнем месте в НХЛ и стал фаворитом драфт-лотереи

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» переиграл «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершился победой гостей — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Независимо от результатов двух заключительных игр «Сэйбрз» останутся на последнем месте в общей таблице лиги. «Баффало» стал худшей командой лиги в третий раз за последние пять сезонов.