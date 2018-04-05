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«Баффало» завершил сезон на последнем месте в НХЛ и стал фаворитом драфт-лотереи
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«Баффало» завершил сезон на последнем месте в НХЛ и стал фаворитом драфт-лотереи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» переиграл «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершился победой гостей — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
Независимо от результатов двух заключительных игр «Сэйбрз» останутся на последнем месте в общей таблице лиги. «Баффало» стал худшей командой лиги в третий раз за последние пять сезонов.
Благодаря этому у «Сэйбрз» лучшие шансы (18,5%) на победу в драфт-лотерее, которая состоится 28 апреля. Драфт-лотерея призвана определить три первые команды выбирающих на драфте. Драфт НХЛ 2018 года пройдёт с 22 по 23 июня в Далласе. Одним из главных фаворитов является российский форвард Андрей Свечников.
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