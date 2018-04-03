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Дубль Уилера помог «Виннипегу» на выезде обыграть «Оттаву»
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Дубль Уилера помог «Виннипегу» на выезде обыграть «Оттаву» 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей — 6:5 (3:1, 2:2, 1:2).
Главным героем в составе «Виннипега» стал американский форвард Блейк Уилер, забросивший две шайбы. По два балла за результативность в составе «лётчиков в активе Кайла Коннора, Эндрю Коппа, Адама Лаури и Марка Шайфли. В составе „Сенаторз“ дубли на счету Мэтта Дюшейна и Тома Шабо. Капитан команды Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами.
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