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Секач полетел с «Ак Барсом» в Челябинск
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Секач полетел с «Ак Барсом» в Челябинск 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ак Барс» в своем Твиттере объявил о возвращении в состав команды нападающего Иржи Секача. Чешский хоккеист пропустил несколько игр из-за травмы, но отправился с командой в Челябинск.
Казанцы ведут в серии с «Трактором» в финале Восточной конференции КХЛ со счетом 2-0. Секач в плей-офф набрал 12 (4+8) очков в 10 играх, в регулярке на его счету 42 (16+26) очка в 50 встречах.
Иржи Секач #92 отправляется с командой на выезд в Челябинск!#айдазакубком pic.twitter.com/j2s0v85HI7
— ХК Ак Барс (@hcakbars) 2 апреля 2018 г.
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