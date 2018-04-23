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2 игрока «Питтсбурга» возглавили гонки бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ
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2 игрока «Питтсбурга» возглавили гонки бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.
В составе победителей главным героем вечера стал Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу. Всего на счету 23-летнего американского форварда стало 13 (6+7) очков в 6 играх. Он делит первое место в зачёте бомбардиров и гонке снайперов со своим партнёром по звену Сидни Кросби, который имеет такие же показатели. Третье место в споре бомбардиров занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк — 11 (4+7) баллов в 5 матчах. В топ-5 также входят представитель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 10 (5+5) очками в 5 встречах и форвард «лётчиков» Шон Кутюрье, в активе которого 9 (5+4) баллов в 5 матчах. Кучеров и Кутюрье также делят третье место в гонке снайперов.
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