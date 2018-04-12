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Аналитики: Бобровский не помешает «Вашингтону» Овечкина открыть счёт в серии
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Аналитики: Бобровский не помешает «Вашингтону» Овечкина открыть счёт в серии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита первого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 13 апреля.
Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.10, по итогам всей встречи — 1.70.
Шансы «Коламбус Блю Джекетс» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 2.95, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.20.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.75.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.25.
Букмекеры не ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 2.00, меньше 5,5 — за 1.83.
Начало матча — в 2:30 мск.
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