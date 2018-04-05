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«Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
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«Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля 

LiveSport.Ru 51 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
«Чикаго»
В прошлом матче «Чикаго» на выезде неожиданно нанес поражение «Сент-Луису» (4:3), одержав свою вторую победу в последних трех поединках. Хотя для «Блэкхокс» сезон по сути уже закончен.
Все прогнозы на НХЛ  Игра с «Сент-Луисом» станет для «Чикаго» последней в сезоне на своем льду, но с последнего места в Центральном дивизионе «Блэкхокс» не поднимутся при любом раскладе. Главная проблема команды — переполненный лазарет. Это вратари Кори Кроуфорд и Антон Форсберг, нападающие Джош Хэйден, Энтони Дюклер и Джонатан Тэйвз. Российский нападающий Артем Анисимов не забрасывает шайб 10 матчей подряд. За этот период он отдал лишь три результативные передачи.
Лишь по одному показателю «Чикаго» входит в топ-20 команд Лиги — в среднем за игру «Блэкхокс» забрасывают 2,83 шайбы — это 19-е место. Самое слабое место в игре — большинство с показателем в 16,1% реализации — лишь четвертое с конца в НХЛ.
«Сент-Луис»
В прошлом мачте «Сент-Луис» дома потерпел совсем ненужное поражение от аутсайдера дивизиона «Чикаго» (3:4). Теперь вторая игра команд за три дня пройдет на льду соперника, что усложняет для «Блюз» задачу по набору двух очков.
Но победа «Сент-Луису» нужна любой ценой. Команда соперничает с «Колорадо» за выход в плей-офф, и в случае поражения «Блюз» и победы «Эвеланш» над «Сан-Хосе», «Сент-Луис» потеряет шансы на плей-офф за матч до конца регулярки. И примечательно, что закрывать сезон «Сент-Луису» предстоит как раз дома с «Колорадо». В списке травмированных кроме российского нападающего Никиты Сошникова также защитники Джей Боумистер и Карл Гунарссон, нападающий Скотти Апшолл. Российский форвард Владимир Тарасенко в последних пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал две передачи. Владимир набирает очки два матча подряд. Нападающий Иван Барбашев, наоборот, без очков 11 поединков кряду.
«Сент-Луис» делает акцент на оборону, пропуская в среднем 2,70 шайб за матч — это 8-е место в НХЛ. Но у «Блюз» плохая атака, и ужасные спецбригады. Хотя в последних матчах команда стала играть результативнее в атаке и менее надежно в обороне.
Прогноз
До прошлой игры «Сент-Луис» дважды обыграл «Чикаго». Поражение дома стало шоком для «Блюз», а второе подряд поражение от «Чикаго» может стоить команде места в плей-офф. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,92.
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