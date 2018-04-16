«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля

«Лос-Анджелес»

После двух поражений в Лас-Вегасе, «Лос-Анджелес» снова не сумел обыграть «Найтс». Теперь уже на своем льду (2:3). «Кингз» оказались в шаге от вылета из плей-офф, и при самом неудачном раскладе могут закончить серию уже после четырех матчей.

Все прогнозы на НХЛ В третьей игре «Лос-Анджелес», наконец, забросил более одной шайбы. Наконец-то реализовал свой шанс лучший бомбардир команды нападающий Анже Копитар, который кроме заброшенной шайбы также отличился голевой передачей. «Кингз» даже вели в счете, но не удержали преимущество, провалив третий период.

«Лос-Анджелес» снова нанес по воротам «Вегаса» множество бросков — на этот раз 39, но снова не реализовал свои шансы. Линия нападения — причина провала «Кингз». Но у «Королей» есть проблески надежды — в каждом из следующих матчей команда забрасывает на одну шайбу больше.

«Вегас»

«Вегас» продолжает удивлять хоккейный мир, одержав третью подряд победу в серии с «Лос-Анджелесом». При этом «Найтс» проигрывали после двух периодов 0:1, но вырвали победу в третьем, забросив три шайбы. Подопечные Жерара Галлана находятся в шаге от выхода во второй раунд.

Снова лучшим игроком матча можно называть вратарь Марка-Андре Флери, который отразил 37 из 39 бросков по своим воротам и помог команде совершить важный камбэк. Отметим первую в плей-офф шайбу Джеймса Нила , и очередной в сезоне гол Уилльяма Карлссона, а также возвращение из лазарета нападающего Давида Перрона , который отметился результативной передачей.

«Вегас» переигрывает «Лос-Анджелес» его же оружием — борьбой и надежностью обороны. При этом атака у «Найтс» в целом лучше, чем у «Кингз», что позволяет команде одерживать победы.

Прогноз

Если «Вегас» продолжит держать удар, а Флери — чистить ошибки полевых игроков, шансов на хотя бы одну победу у «Лос-Анджелеса» будет минимум. Но все же «Кингз» в каждой игре прибавляют в атаке, и это может помочь им размочить счет в серии. Можно присмотреться к ставке на победу «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 1,72.