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Мюррей быстрее других вратарей одержал 25 побед в плей-офф НХЛ
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Мюррей быстрее других вратарей одержал 25 побед в плей-офф НХЛ 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и потерпел очередное разгромное поражение — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Счёт в серии стал 1-3.
Голкипер гостей Мэтт Мюррей оформил второй шат-аут в серии, отразив 26 бросков. Эта победа стала для Мюррея 25-й в карьере в плей-офф НХЛ. Чтобы достичь этой отметки, 23-летнему канадцу потребовалось 36 игр. Он сделал это быстрее остальных вратарей. Билл Дурнан, Терри Савчук, Джерри Чиверс, Грант Фюр и Патрик Руа затратили по 37 игр на достижение этой отметки.
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