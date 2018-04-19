Мюррей быстрее других вратарей одержал 25 побед в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и потерпел очередное разгромное поражение — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Счёт в серии стал 1-3.