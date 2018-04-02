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Нападающий «Сент-Луиса» Скотт Апшолл завершил сезон из-за разрыва почки
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Нападающий «Сент-Луиса» Скотт Апшолл завершил сезон из-за разрыва почки 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Скотт Апшолл пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги из-за разрыва почки, информирует клубный журналист Джереми Рутерфорд.
34-летний хоккеист получил тяжелую травму в матче с «Аризоной Койотс» (0:6) в результате силового приёма защитника «койотов» Люка Шенна. В нынешнем сезоне Апшолл забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач в 63 матчах.
«Блюзмены» идут на девятом месте в Западной конференции, имея на своём счету 92 очка после 78 игр. «Музыканты» отстают от восьмого места, на котором располагается «Колорадо Эвеланш», на одно очко.
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