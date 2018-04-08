НХЛ. «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф

«Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.

«Рейнджеры» финишировали на 12-й строчке на «Востоке» за бортом Кубка Стэнли, набрав в 82 матчах 77 очков.

«Бостон» — «Оттава» 5:2 «Бостон» обыграл «Оттаву» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.

«Бостон» набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от «Тампы-Бэй». В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата «Брюинз» 8 апреля примут «Флориду», которая уже не поднимется выше девятого места на «Востоке». «Оттава» завершила сезон на 15-й строчке на «Востоке».

В составе «Кэпиталз» две шайбы забросил Овечкин, по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём, Михал Кемпни и Андре Бураковски. У «Дэвилз» голы на счету Нико Хишира, Майлза Вуда и Патрика Маруна . Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.

Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба и всего чемпионата с 49 шайбами, в седьмой раз в карьере завоевав «Морис Ришар Трофи».

«Вашингтон» по итогам «регулярки» стал третьим на «Востоке» (105 очков), «Нью-Джерси» финишировал седьмым (97 очков).

«Виннипег» — «Чикаго» 4:1 «Виннипег» уверенно победил «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Хозяева вели по ходу матча со счетом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.

«Виннипег» занял второе место на «Западе» (114 очков), «Чикаго» — 13-й (76 очков).

«Детройт» — «Айлендерс» 3:4 ОТ «Детройт» в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

«Айлендерс» завершили «регулярку» на 11-й строке на «Востоке» (80 очков), «Детройт» — 13-й (73 очка).

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ «Каролина» в овертайме дожала «Тампу-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

«Каролина» финишировала 10-й на «Востоке» (83 очка), «Тампа» — первая (113 очков).

«Торонто» — «Монреаль» 4:2 «Торонто» перебросал «Монреаль» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

«Торонто» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 105 очков и уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 14-й позиции с 71 очком.

«Флорида» — «Баффало» 4:3 «Флорида» нанесла поражение «Баффало» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

«Флорида» (94 очка) за матч до окончания «регулярки» отстает от восьмого места в Восточной конференции на три очка и претендовать на плей-офф уже не может. «Баффало» замыкает таблицу (62 очка).

«Нэшвилл» — «Коламбус» 4:2 «Нэшвилл» нанес поражение «Коламбусу» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

В составе «Предаторз» хет-трик оформил Филип Форсберг , еще одну шайбу забросил Остин Уотсон.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 15 минут 57 секунд, отметившись двумя заблокированными бросками.

«Нэшвилл» финишировал первым на «Западе» (117 очков), «Коламбус» — восьмой на «Востоке» (97 очков).

«Аризона» — «Анахайм» 0:3 «Анахайм» выиграл у «Аризоны» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

«Анахайм» стал пятым на «Западе» (101 очко), «Аризона» — 15-я (70 очков).

«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:2 «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко досрочно завершил матч, получив травму верхней части тела по ходу первого периода.

«Колорадо» финишировал восьмым на «Западе» (95 очков), «Сент-Луис» — девятый (94 очка).

«Калгари» — «Вегас» 7:1 «Калгари» на своем льду «уничтожил» «Вегас» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).

«Калгари» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах. «Вегас» остался третьим (109 очков).

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2 Б «Эдмонтон» по буллитам победил «Ванкувер» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

«Эдмонтон» завершил «регулярку» 12-м на «Западе» (78 очков), «Ванкувер» — 14-й (73 очка).

«Лос-Анджелес» — «Даллас» 2:4 «Лос-Анджелес» уступил «Далласу» — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0).

В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Джейми Бенн , еще одну шайбу забросил Девин Шор.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет 3 результативных передачи при показателе полезности «+4».

«Даллас» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции (92 очка). «Лос-Анджелес» — седьмой (98 очков).

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 3:6 «Сан-Хосе» потерпел поражение от «Миннесоты» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, набрав 100 очков. «Миннесота» заняла четвертую позицию с 101 баллом.