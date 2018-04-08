НХЛ. «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф 

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 5:0 Шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Проворов открыл счет, а главным героем игры стал Клод Жиру, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу забросил Михаэль Раффль.
«Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.
«Рейнджеры» финишировали на 12-й строчке на «Востоке» за бортом Кубка Стэнли, набрав в 82 матчах 77 очков.
Таким образом, российские игроки «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников имеют возможность выступить за сборную России на чемпионате мира-2018 в Дании.
«Бостон» — «Оттава» 5:2 «Бостон» обыграл «Оттаву» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).
В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк, Томми Уинджелс, Дэнтон Хайнен, Ноэль Аккьяри и Дэвид Бейкс. У «Сенаторз» дубль сделал Райан Дзингел.
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.
«Бостон» набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от «Тампы-Бэй». В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата «Брюинз» 8 апреля примут «Флориду», которая уже не поднимется выше девятого места на «Востоке». «Оттава» завершила сезон на 15-й строчке на «Востоке».
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:3 Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).
В составе «Кэпиталз» две шайбы забросил Овечкин, по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём, Михал Кемпни и Андре Бураковски. У «Дэвилз» голы на счету Нико Хишира, Майлза Вуда и Патрика Маруна. Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.
Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба и всего чемпионата с 49 шайбами, в седьмой раз в карьере завоевав «Морис Ришар Трофи».
«Вашингтон» по итогам «регулярки» стал третьим на «Востоке» (105 очков), «Нью-Джерси» финишировал седьмым (97 очков).
«Виннипег» — «Чикаго» 4:1 «Виннипег» уверенно победил «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).
Хозяева вели по ходу матча со счетом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина, Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.
«Виннипег» занял второе место на «Западе» (114 очков), «Чикаго» — 13-й (76 очков).
«Детройт» — «Айлендерс» 3:4 ОТ «Детройт» в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).
В составе победителей шайбы забросили Эндрю Лэдд (24-я минута), Андерс Ли (47), Райан Пулок (60) и Джон Таварес (64). У хозяев по разу забили Хенрик Зеттерберг (12), Джастин Абделкейдер (32) и Дилан Ларкин (45).
«Айлендерс» завершили «регулярку» на 11-й строке на «Востоке» (80 очков), «Детройт» — 13-й (73 очка).
«Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ «Каролина» в овертайме дожала «Тампу-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
В составе победителей по два балла за результативность набрали Джастин Уильямс (1+1) и Филлип Ди Джузеппе (0+2). Победная шайба в овертайме на счету Элиаса Линдхольма. У «Лайтнинг» отличились Райан Кэллахэн и Ондржей Палат.
Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 25 секунд и не нанес ни одного броска по воротам при показателе полезности «-1». Андрей Василевский и Михаил Сергачев в заявку «Тампы» на сегодняшний матч не попали.
Форвард «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.
«Каролина» финишировала 10-й на «Востоке» (83 очка), «Тампа» — первая (113 очков).
«Торонто» — «Монреаль» 4:2 «Торонто» перебросал «Монреаль» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).
У «Мэйпл Лифс» голами отметились Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Назем Кадри и Патрик Марло. У «Канадиенс» забили Даниэль Карр и Джефф Питри.
«Торонто» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 105 очков и уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 14-й позиции с 71 очком.
«Флорида» — «Баффало» 4:3 «Флорида» нанесла поражение «Баффало» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).
Победу «Пантерз» принесли голы Джонатана Юбердо, Колтона Севьюра, Ника Бьюгстада и Винса Трочека. У «Сэйбрз» отличились Джейсон Поменвиль, Сэм Райнхарт и Райан О'Райлли.
«Флорида» (94 очка) за матч до окончания «регулярки» отстает от восьмого места в Восточной конференции на три очка и претендовать на плей-офф уже не может. «Баффало» замыкает таблицу (62 очка).
«Нэшвилл» — «Коламбус» 4:2 «Нэшвилл» нанес поражение «Коламбусу» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).
В составе «Предаторз» хет-трик оформил Филип Форсберг, еще одну шайбу забросил Остин Уотсон.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Нападающий Артемий Панарин не был включен в заявку.
Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 15 минут 57 секунд, отметившись двумя заблокированными бросками.
«Нэшвилл» финишировал первым на «Западе» (117 очков), «Коламбус» — восьмой на «Востоке» (97 очков).
«Аризона» — «Анахайм» 0:3 «Анахайм» выиграл у «Аризоны» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Героями встречи стали защитник Хампус Линдхольм (1+1) и форварды Адам Хенрик (1+1) и Рикард Ракелль (1+1), набравшие по два очка.
«Анахайм» стал пятым на «Западе» (101 очко), «Аризона» — 15-я (70 очков).
«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:2 «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
В составе «Эвеланш» отличились Самуэль Жирар, Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэттью Ньето. У «Блюз» точные броски на счету Джейдена Шварца и Брэйдена Шенна.
Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко досрочно завершил матч, получив травму верхней части тела по ходу первого периода.
«Колорадо» финишировал восьмым на «Западе» (95 очков), «Сент-Луис» — девятый (94 очка).
«Калгари» — «Вегас» 7:1 «Калгари» на своем льду «уничтожил» «Вегас» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).
Героем матча стал форвард «Флэймз» Марк Янковски, который записал на свой счет четыре гола. По два балла за результативность набрали Джонни Годро (1+1), Ник Шор (0+2) и Трой Брауэр (0+2). Единственная шайба «Вегаса» на счету Коди Икина.
«Калгари» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах. «Вегас» остался третьим (109 очков).
«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2 Б «Эдмонтон» по буллитам победил «Ванкувер» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
По два балла за результативность набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Коннор Макдэвид (0+2). Гол и решающий буллит записал на свой счет Леон Драйзайтль.
Российские хоккеисты Антон Слепышев («Эдмонтон») и Николай Голдобин («Ванкувер») результативными действиями не отметились.
«Эдмонтон» завершил «регулярку» 12-м на «Западе» (78 очков), «Ванкувер» — 14-й (73 очка).
«Лос-Анджелес» — «Даллас» 2:4 «Лос-Анджелес» уступил «Далласу» — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0).
В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Джейми Бенн, еще одну шайбу забросил Девин Шор.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет 3 результативных передачи при показателе полезности «+4».
«Даллас» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции (92 очка). «Лос-Анджелес» — седьмой (98 очков).
«Сан-Хосе» — «Миннесота» 3:6 «Сан-Хосе» потерпел поражение от «Миннесоты» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).
Дублем в составе «Уайлд» отметился Джейсон Цукер, по одной шайбе на свой счет записали Юнас Бродин, Мэтт Каллен, Микаэль Гранлунд и Эрик Стаал. У хозяев отличились Брент Бернс, Джо Павелски и Тимо Майер.
«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, набрав 100 очков. «Миннесота» заняла четвертую позицию с 101 баллом.