НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня 

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф и назвала тройку главных звёзд.
Лучшим игроком дня стал 23-летний американский форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (8:5).
Второй звездой признан нападающий «лётчиков» Шон Кутюрье, набравший 5 (2+3) очков в игре с «Питтсбургом» (5:8).
Замкнул тройку лучших голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 22 броска в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:0).