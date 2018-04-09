Определились все участники плей-офф НХЛ

Сегодня, 9 апреля, матчем «Бостон» — «Флорида» (2:4) завершился регулярный чемпионат НХЛ и определились все 16 участников, которые будут бороться за Кубок Стэнли.

Победителем регулярного чемпионата со 117-ю очками стал лидер Западной конференции — «Нэшвилл». Также на Западе в плей-офф пробились «Виннипег» (114 очков), Вегас (109), «Миннесота» (101), «Сан-Хосе» (100), «Лос-Анджелес» (98) и «Колорадо» (95).

Первое место в Восточной конференции со 113-ю очками заняла «Тампа», второй строчке расположился «Бостон» (112). Также в плей-офф на Востоке вышли «Вашингтон» (105), «Торонто» (105), «Питтсбург» (100), «Филадельфия» (98), «Коламбус» (97) и «Нью-Джерси» (97).

Таким образом, в 1/8 плей-офф НХЛ сыграют:

«Нэшвилл» — «Колорадо» «Виннипег» — «Миннесота» «Вегас» — «Лос-Анджелес» «Анахайм» — «Сан— Хосе»

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» «Бостон» — «Торонто» «Вашингтон» — «Коламбус» «Питтсбург» — «Филадельфия»

It's go time. #StanleyCup pic.twitter.com/EaHCpFLdRm

— NHL (@NHL) 9 апреля 2018 г.

Напомним, первые матчи Кубка Стэнли состоятся в ночь с 11 на 12 апреля и начнутся в 2:00 по московскому времени.