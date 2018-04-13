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Сергачёв стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ
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Сергачёв стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в стартовой встрече первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2, 1-0 в серии) отметился результативной передачей.
Таким образом, в возрасте 19 лет и 291 дня Михаил стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ. Сергачёв проводил дебютную встречу в карьере в матчах на вылет.
В регулярном чемпионате НХЛ 19-летний россиянин набрал 40 (9+31) результативных баллов в 79 матчах.
Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.
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