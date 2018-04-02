Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин пропустят третий матч полуфинала Кубка Гагарина

Встреча пройдет в понедельник в Москве, начало — 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед равный — 1-1.

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