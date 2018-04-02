Филипп Грубауэр: Приятно было одержать победу, взять два очка и выиграть дивизион

Мне кажется, в предыдущих играх на этой арене у нас не все получалось, так что этот матч многое меняет. Приятно, что мне достался не второй матч из спаренных. А в остальном это просто еще одна игра, — цитирует голкипера «Кэпиталз» официальный сайт НХЛ.

Шайба Орлова принесла победу «Вашингтону» в 1000-м матче Овечкина

Добавим, что 26-летний Грубауэр с 15 февраля по 1 апреля одержал 11 побед при двух поражениях. Всего же за сезон на счету Грубауэра 15 побед и 12 поражений.

Напомним, что матч против «Питтсбурга» стал 1000-м для капитан «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.