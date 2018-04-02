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Нападающий «Вегаса» Карлссон признан первой звездой недели НХЛ
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Нападающий «Вегаса» Карлссон признан первой звездой недели НХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 апреля. Шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Карлссон забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач в четырех матчах, что помогло «Вегасу» стать первой командой НХЛ с 1967 года, которая выиграла свой дивизион в дебютном сезоне в лиге. В матче против «Колорадо» швед забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, став восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь отметки в 40 голов за команду в ее первый сезон в лиге.
Второй звездой недели стал финский вратарь «Аризоны» Антти Раанта, выигравший три матча из четырех при коэффициенте надежности 1,0 и проценте отраженных бросков 96,4. Раанта занимает третье место в лиге по коэффициенту надежности (2,27 шайбы за игру), выиграв 20 матчей из 45. Третьей звездой стал американский нападающий «Баффало» Джек Айкел. В трех матчах он забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.
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