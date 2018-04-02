Нападающий «Вегаса» Карлссон признан первой звездой недели НХЛ

ТАСС , 2 апреля. Шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Карлссон забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач в четырех матчах, что помогло «Вегасу» стать первой командой НХЛ с 1967 года, которая выиграла свой дивизион в дебютном сезоне в лиге. В матче против «Колорадо» швед забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, став восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь отметки в 40 голов за команду в ее первый сезон в лиге.