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Финн Вестерлунд останется на посту тренера «Салавата Юлаева»
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Финн Вестерлунд останется на посту тренера «Салавата Юлаева» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Руководители хоккейного клуба «Салават Юлаев» из столицы Башкортостана решили продлить отношения с финским тренером Эрккой Вестерлундом. Экс-наставник сборной Финляндии, дважды выигравший с ней серебро Олимпийских игр, принял команду из Уфы летом 2017 года.
Вестерлунд пришел в «Салават», подписав контракт по схеме «1+1», напоминает Чемпионат.Ru. Год назад юлаевцы вылетели из плей-офф в первом же круге, проиграв казанскому «Ак Басу» (1:4). В этом году команда дошла до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Ранее Вестерлунд работал в клубе КХЛ «Йокерит» из Хельсинки.
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