Финн Вестерлунд останется на посту тренера «Салавата Юлаева»

Руководители хоккейного клуба «Салават Юлаев» из столицы Башкортостана решили продлить отношения с финским тренером Эрккой Вестерлундом. Экс-наставник сборной Финляндии, дважды выигравший с ней серебро Олимпийских игр, принял команду из Уфы летом 2017 года.

Вестерлунд пришел в «Салават», подписав контракт по схеме «1+1», напоминает Чемпионат.Ru. Год назад юлаевцы вылетели из плей-офф в первом же круге, проиграв казанскому «Ак Басу» (1:4). В этом году команда дошла до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Ранее Вестерлунд работал в клубе КХЛ «Йокерит» из Хельсинки.