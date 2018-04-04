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«Салават Юлаев»остался без тренера
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«Салават Юлаев» расторг контракт с тренером Вестерлундом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Руководство уфимский "Салавата Юлаева" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрккой Вестерлундом. Об этом сообщает ТАСС.
"Салават Юлаев" и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию", — отметили в команде.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Николай Цулыгин.
"Салават" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги вышел в плей-офф, в котором уступил челябинскому "Трактору" (3:4) во втором раунде.
Ранее сообщалось, что ярославский "Локомотив" продлил контракт с тренером Дмитрием Квартальновым.
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