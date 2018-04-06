Даниэль Седин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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