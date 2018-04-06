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Хенрик Седин в матче с «Аризоной» установил рекорд НХЛ
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Хенрик Седин в матче с «Аризоной» установил рекорд НХЛ 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Это был особенный матч в истории «Ванкувера». Легенды команды Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором они играли с сезона-2000/01.
Победную шайбу в овертайме матча провёл Хенрик, а ассистировал ему Даниэль, для которого эта передача стала 23-й в карьере в дополнительное время матча. Это лучший результат в истории лиги. Второе место теперь занимают Никлас Лидстрём и нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф (по 22 точных паса). Примечательно, что в 14 случаях из 23 после передачи Хенрика забивал Даниэль.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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