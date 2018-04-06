Хенрик Седин в матче с «Аризоной» установил рекорд НХЛ

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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