Шведские хоккеисты «Ванкувера» братья Седины объявили о завершении карьеры

Шведские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Даниэль Хенрик Седины заявили о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом сообщает ТАСС.

"После обсуждения с нашими семьями мы поняли, что это наш последний сезон. Мы были частью «Ванкувера» на протяжении 18 сезонов, лучшего времени в нашей жизни", — заявили братья.

Также спортсмены рассказали о том, чем займутся после завершения карьеры.

"Пришло время сосредоточиться на наших семьях и жизни после хоккея, помогать по дому каждый день и ужинать с семьей каждый вечер. Мы говорим об этом сейчас, чтобы разделить оставшиеся три матча с вами, и с нашими семьями, друзьями, партнерами по команде и тренерами", — добавили они.

Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.