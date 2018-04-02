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Шведские хоккеисты «Ванкувера» братья Седины объявили о завершении карьеры
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Шведские хоккеисты «Ванкувера» братья Седины объявили о завершении карьеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шведские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Даниэль и Хенрик Седины заявили о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом сообщает ТАСС.
"После обсуждения с нашими семьями мы поняли, что это наш последний сезон. Мы были частью «Ванкувера» на протяжении 18 сезонов, лучшего времени в нашей жизни", — заявили братья.
Также спортсмены рассказали о том, чем займутся после завершения карьеры.
"Пришло время сосредоточиться на наших семьях и жизни после хоккея, помогать по дому каждый день и ужинать с семьей каждый вечер. Мы говорим об этом сейчас, чтобы разделить оставшиеся три матча с вами, и с нашими семьями, друзьями, партнерами по команде и тренерами", — добавили они.
Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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