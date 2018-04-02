Шведские хоккеисты «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины объявили о завершении карьеры

ТАСС , 2 апреля. Шведские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Даниэль Хенрик Седины завершат свои профессиональные карьеры по окончании сезона. Об этом шведские хоккеисты написали в письме болельщикам, которое опубликовано на официальном сайте клуба.

"После обсуждения с нашими семьями мы поняли, что это наш последний сезон, — написали 37-летние братья близнецы. — Мы были частью «Ванкувера» на протяжении 18 сезонов, лучшего времени в нашей жизни. Пришло время сосредоточиться на наших семьях и жизни после хоккея, помогать по дому каждый день и ужинать с семьей каждый вечер. Мы говорим об этом сейчас, чтобы разделить оставшиеся три матча с вами, и с нашими семьями, друзьями, партнерами по команде и тренерами".

"Ванкувер" занимает 14-е место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф в текущем сезоне. До конца регулярного чемпионата «Ванкуверу» осталось провести три матча: «Вегасом», «Аризоной» (оба — дома) и «Эдмонтоном» (в гостях).

Близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году: Даниэль под общим вторым номером, Хенрик — под третьим. Игроки провели все 18 сезонов в НХЛ за «Ванкувер», уехав в Швецию лишь во время локаута в сезоне-2004/05. Даниэль дважды принимал участие в матче звезд НХЛ, Хенрик — трижды. Оба брата являются чемпионами мира и олимпийскими чемпионами 2006 года в составе сборной Швеции, а Даниэль еще и серебряным призером Олимпийских игр.

Даниэль Седин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1303 матча, набрав 1038 очков (391 шайба + 647 передач). В активе Хенрика 1327 игр, в которых он набрал 1068 очков (240+828).