Торесен забил первую шайбу в плей-офф, Шипачёв набрал очки в семи матчах подряд

Нападающий СКА Патрик Торесен в третьем матче серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции забросил свою первую шайбу в плей-офф. Для этого ему потребовалось провести девять матчей.

Норвежский хоккеист открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Владислава Гаврикова Вадима Шипачёва , который набрал очки в седьмом матче подряд. Шипачёв за последние семь игр забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.