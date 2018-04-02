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Торесен забил первую шайбу в плей-офф, Шипачёв набрал очки в семи матчах подряд
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Торесен забил первую шайбу в плей-офф, Шипачёв набрал очки в семи матчах подряд 

Чемпионат.com 45 минут назад
Нападающий СКА Патрик Торесен в третьем матче серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции забросил свою первую шайбу в плей-офф. Для этого ему потребовалось провести девять матчей.
Норвежский хоккеист открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Владислава Гаврикова и Вадима Шипачёва, который набрал очки в седьмом матче подряд. Шипачёв за последние семь игр забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
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