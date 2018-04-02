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ЦСКА — СКА: команды обменялись трёмя шайбами за три минуты
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ЦСКА — СКА: команды обменялись трёмя шайбами за три минуты 

Чемпионат.com 2 часа назад
Завершён первый период матча ЦСКА и СКА в третьей игре финала Кубка Гагарина в Западной конференции. Гости ведут со счётом 2:1. В их составе отличились Патрик Торесен и Ярно Коскиранта, единственная шайба в составе хозяев на счету Кирилла Петрова. Три шайбы были заброшены в течение трёх минут.
Подопечные Олегна Знарка перебросали команду Игоря Никитина со счётом 18-12. По вбрасываниям и силовым приёмам лучше были хозяева 8-5 и 6-5 соответственно. Штрафное время оказалось равным 2-2.
Видео гола Коскиранты можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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