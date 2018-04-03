«Сочи» продлил контракт с Акмальдиновым

Нападающий «Сочи» Александр Акмальдинов подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба «леопардов». Контракт рассчитан на два сезона.

23-летний форвард перебрался в состав сочинцев по ходу сезона, и играл как за основную команду, так и за клуб-партнер южан в ВХЛ — «Дизель».

За «Сочи» Акмальдинов провел 15 матчей в «регулярке» (0+2, "+ 1", среднее игровое время 10 минут и 38 секунд), к которым добавил 4 игры в плей-офф. В ВХЛ Акмальдинов набрал 6 (2+4) очков в 10 встречах при показателе полезности "+1".