Советский спорт: последние новости

Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР

Антипин попал в больницу, получив травму в матче с «Нэшвиллом» (видео)

«Филадельфия» победила «Бостон» и близка к тому, чтобы оформить выход в плей-офф