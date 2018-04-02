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Нижегородский СКИФ проиграл «Агидели» в матче ЖХЛ
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Нижегородский СКИФ проиграл «Агидели» в матче ЖХЛ 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский СКИФ проиграл уфимской «Агидели» в матче Женской хоккейной лиги.
Первый спаренный матч команд, состоявшийся 2 апреля, в понедельник, на льду КРК «Нагорный», завершилась со счетом 3:2.
Автором первого гола стала форвард уфимского клуба Екатерина Лебедева, отличившаяся на седьмой минуте стартового периода. За две минуты до перерыва нападающий СКИФа Ландыш Фаляхова отквитала пропущенную шайбу, реализовав большинство.
В середине второй двадцатиминутки Мария Белова вывела нижегородок вперед, также использовав численное преимущество.
За пять минут до окончания третьего периода Александра Вафина, реализовав большинство, перевела игру в овертайм, а в самом начале дополнительного времени она же принесла победу «Агидели».
3 апреля клубы проведут повторную встречу.
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