Нижегородский СКИФ проиграл «Агидели» в матче ЖХЛ

Нижегородский СКИФ проиграл уфимской «Агидели» в матче Женской хоккейной лиги.

Первый спаренный матч команд, состоявшийся 2 апреля, в понедельник, на льду КРК «Нагорный», завершилась со счетом 3:2.

Автором первого гола стала форвард уфимского клуба Екатерина Лебедева , отличившаяся на седьмой минуте стартового периода. За две минуты до перерыва нападающий СКИФа Ландыш Фаляхова отквитала пропущенную шайбу, реализовав большинство.

В середине второй двадцатиминутки Мария Белова вывела нижегородок вперед, также использовав численное преимущество.

За пять минут до окончания третьего периода Александра Вафина, реализовав большинство, перевела игру в овертайм, а в самом начале дополнительного времени она же принесла победу «Агидели».

3 апреля клубы проведут повторную встречу.