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Нападающие «Рейнджерс» Фаст и Цуккарелло выбыли до конца сезона
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Нападающие «Рейнджерс» Фаст и Цуккарелло выбыли до конца сезона 

Советский спорт 1 час назад
Об этом в понедельник сообщил тренер Ален Виньо.
— В последних матчах Цуккарелло заблокировал пару бросков. Сейчас ему тяжело ходить. МРТ сделана, и завтра у нас будет больше информации. Фаст хочет успеть восстановиться, но я бы на это не очень рассчитывал.
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В завтрашнем матче я не рассчитываю ни на одного из этих ребят, — передает слова Виньо официальный сайт НХЛ.
На счету 26-летнего Фаста 33 (13+20) очка в 71 игре за «Нью-Йорк», Цуккарелло с 52 (16+36) баллами за результативность является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».
Добавим, что «Рейнджерс» уже выбыли из борьбы за плей-офф Кубка Стэнли, и команде осталось провести три матча в текущем сезоне.
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