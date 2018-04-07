Чего ждать о шестого матча серии плей-офф СКА — ЦСКА?

Кто должен сыграть в воротах ЦСКА и сможет ли СКА вытащить серию с 2-3.

Ларс Юханссон , который вчера впервые за весь плей-офф вышел в основном составе, сыграл на ноль. Нужно ли ему доверить место в воротах и в шестой игре? Бадюков: Нужно ли ЦСКА ставить Юханссона на шестой матч? Я думаю, что, скорее всего, так и будет. Это лишний раз показывает, что вся команда играет такой сухой матч. Когда две команды используют минимум моментов, видно, что большинство разобрано, что серия решается в двух-трёх эпизодах. Здесь дело даже не в мастерстве вратаря, а в удаче. У Сорокина она была в начале плей-офф. Было видно, что при хорошей игре в обороне она приносила успех для ЦСКА. А сейчас элемент удачи больше присутствует у Юханссона. Тренеры это чувствуют и понимают, и в пятой игре он прекрасно себя показал. У тех и у других ворот были штанги и опасные момент. На мой взгляд, скорее, этим руководствуется тренерский штаб при выборе вратаря на игру. Новиков: Вратарь, который выигрывает матч при счёте 1:0 — трижды герой! Сыграть на ноль при том, что твоя команда забросила всего одну шайбу — это страшная ситуация, конечно. Голкиперу — респект, почёт и уважение! Самый сложный выбор сейчас у тренеров ЦСКА — кого же ставить на решающий матч? Бывает так, что два раза подряд вратарь не играет. Но в то же время перевести Юханссона в резерв… Этого тоже могут не понять. Здесь рулетка, и я не завидую тренерам Думаю, что у них нет другого выхода, кроме как поставить Юханссона. Считаю, что ситуация очень сложная, и я её понимаю. Но думаю, что тренеры остановятся на Юхассоне. Кожевников: Я не знаю, должен ли Юханссон выйти на эту игру или нет. Это знает тренер. Вратари — это отдельные люди. Думаю, что главный тренер знает, что в такой ситуации надо сделать.

— Впервые за последние три года СКА оказался на грани вылета из Кубка Гагарина. Насколько сильно это ситуация будет давить на игроков питерского клуба? Бадюков: Она не не будет давить. Игра будет на грани. Думаю, что петербуржцам не то, чтобы нечего терять. Самую главную задачу команды выполнили. Та серия, которую они нам подарили, оказалась хороша. Явного фаворита не было. Если команда Знарка проиграет ЦСКА, то это ещё ладно, а вот если бы СКА вылетел в более ранних стадиях, это было бы неприемлимо для руководства. Но сейчас все прекрасно понимают, что играют два равных соперника, поэтому дополнительной ответственности в шестой встрече не будет ни на тех, ни на других. Ребята увлечены игрой, даже не результатом. Не думаю, что СКА будет использовать какой-то дополнительный прессинг со своей стороны.

Новиков: Стул зашатался. Во-первых, они мало забивают. 0:1 для Питера с его лучшей атакой в лиге — это не очень хорошо. Но они не мальчики, там очень серьёзный состав. Они не дрогнут. Но насколько дрогнет ЦСКА? Это будет очень важно. Роль вратаря будет велика. Коса на камень тут может наскочить. Кожевников: Трудно говорить, что там будет. У ЦСКА сейчас больше шансов, а СКА, конечно, будет неприятно. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте» — Не считаете ли вы, что у СКА не хватит эмоций, чтобы вытащить эту серию? Бадюков: Почему? Хватит. Всё зависит от того, как СКА сыграет и получится ли у них прогнуть свою линию. Мы говорили, что ЦСКА за счёт возвращения Шалунова и Шумакова сможет прибавить. Но у питерцев в загашничке есть что-то интересное для того, чтобы поменять сочетания и использовать большинство. ДУмаю, что у СКА есть много вариантов, которые можно поменять. Кстати, довольно интересный вопрос, будут ли что-то менять в своей тактике подопечные Знарка и Витолиньша перед этой встречей, и как это подействует. Две равные команды играют, посмотрим, как СКА изменит сочетания и изменит ли их вообще.

Новиков: У СКА может не хватить эмоций для победы в серии? Этот вопрос имеет место, потому что в течение всего года на СКА была приличная нагрузка. Тот же финал с Германией. Да, была победа, но сколько эмоций было внутри? Этот градус эмоций невозможно посчитать, нет такого прибора, который мог бы определить нервное напряжение команды. То, что питерцы не на пике по всем показателям — это понятно и естественно. Олимпиада отобрала всё, определённая пустота остаётся. Но, смогут ли они сыграть надёжно — это зависит от команды и от того, как она настроится. Думаю, что здесь больше будет зависеть от ЦСКА, от того, насколько они смогут упереться и понять, что, либо сегодня, либо никогда. Надо смотреть на них. И, как говорится, последний после бога — вратарь. Кожевников: Тоже трудно об этом что-либо сказать. СКА не забивает свои моменты, а вратари в этом противостоянии играют решающую роль. В мастерстве Питер имеет полное преимущество, но не забивает. Что тут можно сделать? Ничего. ЦСКА выполнил свою задачу, они здорово играют в обороне. СКА не смог реализовать ни одного большинства.

Видеообзор пятого матча серии СКА — ЦСКА также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.