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И. Никитин: ЦСКА не против пионеров играет, соперник не дал показать наш хоккей
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И. Никитин: ЦСКА не против пионеров играет, соперник не дал показать наш хоккей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (2:5, 1-2 в серии).
«Начали очень плохо, моя вина. Потом перестроились, но было уже было поздно. Против хорошей команды этого недостаточно.
Сыграют ли Шумаков, Шалунов и Телегин в следующей игре? Не готов сейчас отвечать на эти вопросы. Всё возможно, но какую-то воду лить не хочу.
Моя ошибка заключалась в том, что не смог настроить команду на игру. Мы же не против пионеров играем, СКА не позволял нам показывать свой хоккей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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