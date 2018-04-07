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Тренер СКА после поражения от ЦСКА заявил о хорошей игре своей команды
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Тренер СКА после поражения от ЦСКА заявил о хорошей игре своей команды 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок поделился мнением после пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции, в котором его подопечные уступили московскому ЦСКА. По словам специалиста, армейцы с Невы показали хорошую игру.
"Неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов, но, к сожалению, наверное, что-то от нас отвернулось. А так, в принципе, все нормально, готовимся к следующей игре", — цитирует Знарка ТАСС.
Кроме того, тренер СКА выразил мнение, что его игроки испытывают психологическое давление, а также усталость после участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
"Хорошая команда, но психология, наверное, немножко упала. Как у нас, так и у них. Вы думаете пройти через такое — так просто?" — заявил Знарок.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл СКА со счетом 1:0.
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