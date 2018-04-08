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ЦСКА — СКА: защитник хозяев Нестеров забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ
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ЦСКА — СКА: защитник хозяев Нестеров забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во втором периоде шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА хозяева сократили отставание в счёте (1:2). На 36-й минуте встречи Максим Шалунов протащил шайбу по правому флангу и прострелил на пятак, а Никита Нестеров в касание переправил её мимо Микко Коскинена. Для защитника ЦСКА этот гол стал дебютным в плей-офф КХЛ. 25-летний игрок обороны провёл 15 матчей в играх на вылет, записав на свой счёт четыре результативных передачи при показателе полезности «+3» и десяти минутах штрафного времени.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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