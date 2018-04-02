Артем Сергеев: «Если придется, готовы подраться со СКА»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев после поражения от СКА (2:5) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ признал свою ошибку в одном из пропущенных голов. Также хоккеист заявил, что готов драться с соперником, если в этом будет необходимость.

— Проиграли, но будем работать дальше, — заявил Сергеев журналистам. — Понятное дело: сегодня была моя ошибка, но что уж теперь говорить. Мы — одна команда, надо играть дальше.

— Готовы драться со СКА?

— Если придется, готовы и подраться.

— Коскинен часто провоцировал ваших партнеров.