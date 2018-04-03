Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве

Наставник хоккейного клуба СКА Олег Знарок , чьи подопечные накануне вышли вперед с полуфинальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА (2:1), говоря о гостевой победе (5:2), отметил, что матч, несмотря на счет, получился для его команды довольно тяжелым.

"Тяжёлая игра, хороший соперник", — цитирует наставника питерского клуба сайт Чемпионат.Ru. По словам Знарка, его команде в чем-то повезло: «Есть везение в том, что мы забили. Нам стоит задуматься об игре в большинстве».