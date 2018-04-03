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Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве
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Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Наставник хоккейного клуба СКА Олег Знарок, чьи подопечные накануне вышли вперед с полуфинальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА (2:1), говоря о гостевой победе (5:2), отметил, что матч, несмотря на счет, получился для его команды довольно тяжелым.
"Тяжёлая игра, хороший соперник", — цитирует наставника питерского клуба сайт Чемпионат.Ru. По словам Знарка, его команде в чем-то повезло: «Есть везение в том, что мы забили. Нам стоит задуматься об игре в большинстве».
Отвечая на критику журналистов, которые на пресс-рауте отметили, что мало забивает в команде из Санкт-Петербурга один из ее лидеров Илья Ковальчук, Знарок сказал: «Что значит, мало забивает? Он выполняет свою работу, а голы придут».
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