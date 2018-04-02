Знарок: нам стоит задуматься об игре в большинстве

Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московский ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Тяжёлая игра, хороший соперник. Повезло, забили. Стоит задуматься об игре в большинстве», — приводит слова Знарка «Чемпионат». Специалист также ответил на вопрос, беспокоит ли его отсутствие голов у Ильи Ковальчука «Он выполняет свою работу, а голы придут», — заявил тренер. Ранее сообщалось, что СКА вышел вперёд в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.