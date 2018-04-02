Ещё
Знарок: нам стоит задуматься об игре в большинстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знарок: нам стоит задуматься об игре в большинстве 

RT на русском 59 минут назад
Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московский ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Тяжёлая игра, хороший соперник. Повезло, забили. Стоит задуматься об игре в большинстве», — приводит слова Знарка «Чемпионат».
Специалист также ответил на вопрос, беспокоит ли его отсутствие голов у Ильи Ковальчука.
«Он выполняет свою работу, а голы придут», — заявил тренер.
Ранее сообщалось, что СКА вышел вперёд в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.
RT на русском: последние новости
Третьяк сообщил, что будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ В «Баффало» сообщили характер травмы российского хоккеиста Антипина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
WADA против турниров в РФ39
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Месси заговорил об окончании карьеры
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение