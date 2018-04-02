Егор Яковлев: «При счете 4:1 мы откатились назад, и нас за это наказали»

Защитник СКА Егор Яковлев после победы над ЦСКА (5:2) в третьем матче финала Западной конференции отметил, что следующий матч будет еще важнее.

— С каждой игрой СКА смотрится все увереннее. На что обращают внимание тренеры в раздевалке?

— Ошибки мы еще не разбирали. А что касается игры, надо продолжать в том же духе, и все будет нормально.

— Вы играли с хоккеистами, с которыми недавно на Олимпиаде взяли золото. Это создает дополнительные сложности?

— Нет. Только плюсы. Мы ведь знаем их сильные стороны.

— Можно сказать, что при счете 4:2 ваша команда стала играть в режиме экономии?

— При счете 4:1 мы немного откатились назад и пропустили шайбу. Нас наказали.

— В третьем периоде у соперника было 16 минут штрафа, но СКА ничего не смог сделать. Почему?

— Будем работать. Нужно, конечно, забивать. Мы неплохо играли в зоне соперника, все было нормально.

— Можно ли назвать эту победу стратегически важной? Вернули себе преимущество своей площадки.

— Каждая победа в серии важна. Двигаемся дальше. Следующая игра будет еще важнее.

Николай Прохоркин выбыл до конца серии. Насколько это серьезная потеря?

— Каждый хоккеист у нас на вес золота. Я не знаю, насколько он выбыл. У меня нет такой информации.