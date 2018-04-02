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Егор Яковлев: «При счете 4:1 мы откатились назад, и нас за это наказали»
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Егор Яковлев: «При счете 4:1 мы откатились назад, и нас за это наказали» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник СКА Егор Яковлев после победы над ЦСКА (5:2) в третьем матче финала Западной конференции отметил, что следующий матч будет еще важнее.
— С каждой игрой СКА смотрится все увереннее. На что обращают внимание тренеры в раздевалке?
— Ошибки мы еще не разбирали. А что касается игры, надо продолжать в том же духе, и все будет нормально.
— Вы играли с хоккеистами, с которыми недавно на Олимпиаде взяли золото. Это создает дополнительные сложности?
— Нет. Только плюсы. Мы ведь знаем их сильные стороны.
— Можно сказать, что при счете 4:2 ваша команда стала играть в режиме экономии?
— При счете 4:1 мы немного откатились назад и пропустили шайбу. Нас наказали.
— В третьем периоде у соперника было 16 минут штрафа, но СКА ничего не смог сделать. Почему?
— Будем работать. Нужно, конечно, забивать. Мы неплохо играли в зоне соперника, все было нормально.
— Можно ли назвать эту победу стратегически важной? Вернули себе преимущество своей площадки.
— Каждая победа в серии важна. Двигаемся дальше. Следующая игра будет еще важнее.
Николай Прохоркин выбыл до конца серии. Насколько это серьезная потеря?
— Каждый хоккеист у нас на вес золота. Я не знаю, насколько он выбыл. У меня нет такой информации.
СКА повел в финальной серии 2:1. Четвертый матч состоится в среду, 4 апреля в Москве. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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