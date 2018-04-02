Михаил Григоренко: Первый период мы провалили, начало второго — тоже

При счете 1:4 уже тяжело отыграться. У СКА хорошая команда, много сильных ребят, опытных ребят, которые хорошо по счету умеют играть. Мы можем лучше играть и показали это на отдельных отрезках. Но надо играть все 60 минут.

Олег Знарок : Стоит задуматься об игре в большинстве

РИА «Новости». Взаимодействие с Кириллом Капризовым? Хороший хоккеист, с ним приятно играть, и у нас на самом деле неплохо получается, — передает слова Григоренко

Добавим, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.