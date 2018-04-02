Ещё
Михаил Григоренко: Первый период мы провалили, начало второго — тоже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаил Григоренко: Первый период мы провалили, начало второго — тоже 

Советский спорт 1 час назад
При счете 1:4 уже тяжело отыграться. У СКА хорошая команда, много сильных ребят, опытных ребят, которые хорошо по счету умеют играть. Мы можем лучше играть и показали это на отдельных отрезках. Но надо играть все 60 минут.
Олег Знарок: Стоит задуматься об игре в большинстве
Взаимодействие с Кириллом Капризовым? Хороший хоккеист, с ним приятно играть, и у нас на самом деле неплохо получается, — передает слова Григоренко РИА «Новости».
Добавим, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.
Советский спорт: последние новости
Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР Защитник «Баффало» Антипин выбыл на неопределенный срок «Филадельфия» победила «Бостон» и близка к тому, чтобы оформить выход в плей-офф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
WADA против турниров в РФ39
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Месси заговорил об окончании карьеры
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение